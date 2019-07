Destaque do Corinthians em jogo-treino, Matheus Jesus diz que prefere atuar como 2º volante

Autor do gol do Corinthians no jogo-treino com o Juventus-SP, o volante Matheus Jesus explicou que prefere atuar como segundo volante. Contratado junto ao Oeste, o jogador brigará por uma vaga no time com Junior Urso.

"Gosto de jogar como segundo volante, onde o professor vem pedindo para eu atuar. Fiz um Paulistão muito bom assim, é como me sinto mais adaptado", comentou o jogador. O técnico Fábio Carille mandou os reservas a campo no jogo-treino que terminou empatado por 1 a 1.

Matheus Jesus participou de toda a partida e comemorou a oportunidade. "Foi um jogo de preparação para quem não vem jogando. Foi difícil, equipe deles muito veloz. Criamos chances, conseguimos o gol no finalzinho. Agora é trabalhar para o jogo de domingo (contra o Flamengo)", comentou.

O elenco do Corinthians teve um dia tranquilo depois da partida. A diretoria organizou um churrasco para o elenco que contou com a presença dos cantores Salgadinho, Rodriguinho e Naldo Benny. Nas redes sociais, os jogadores postaram vídeos do dia de confraternização.

O time volta aos treinos nesta quarta-feira. A tendência é que Carille repita contra o Flamengo a mesma equipe da vitória sobre o CSA no último domingo. Um provável Corinthians terá: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

Nenhum desses atletas participou da partida contra o CSA. Além deles, também ficaram de fora o centroavante Gustagol e o volante Ramiro. Os dois, no entanto, estão em reta final de recuperação física após problema muscular e devem ser relacionados para a próxima partida.