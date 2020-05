Destaque do Coritiba, Muralha prevê dificuldades para goleiros na volta aos jogos

O futebol no Brasil está há quase dois meses paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. Em quarentena nesse período, o goleiro Alex Muralha, do Coritiba, segue a rotina de treinos em casa. No primeiro mês, seguiu uma cartilha determinada pela preparação física e técnica do clube paranaense, e desde o último dia 1.º, após as férias chegarem ao fim, as atividades passaram a ser realizadas por videoconferência, com cada jogador em sua casa.

Para Alex Muralha, a adaptação que os goleiros terão quando a bola voltar a rolar será mais difícil em comparação aos atletas de linha. "Acredito que vai ser um pouco mais difícil essa retomada aos trabalhos de campo, pois nossas atividades são muito específicas com quedas, saída de gol, reposição. A gente até procurou fazer algo parecido com isso em casa, mas obviamente que não é a mesma coisa. Por outro lado, tenho certeza que a parte física não será um problema, pois nisso os treinos foram diários e em vários períodos", contou.

Antes da paralisação, Alex Muralha vivia grande fase com a camisa do Coritiba. Em março deste ano, completou um ano de clube com bons números: em 45 jogos foram 27 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas, com 69% dos pontos conquistados quando esteve em campo. Também possui uma boa média de gols sofridos, 35 no total - inferior a um gol por jogo, com 0,77.

"Sinto falta de tudo. A nossa vida é o futebol, desde moleque, e acho que nunca ficamos tanto tempo nessa situação, sem a perspectiva de retornar. Sinto falta da boa e velha rotina dos treinos, jogos, do calor da torcida. É algo atípico. Queremos muito voltar, mas desde que com toda a segurança necessária", apontou o goleiro.

Enquanto curte a família, treina, exercita a mente na espera pela volta do futebol, Alex Muralha tem certeza de uma coisa: o mundo já mudou. "O que dá pra tirar de experiência nesses tempos é que devemos pensar um pouco mais nos outros. Deixar de lado as vaidades, parar de ser egoísta e sempre que puder ajudar o próximo".