Destaque do Grêmio, Ferreira acredita na virada em São Paulo: 'Vantagem pequena'

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, em Porto Alegre, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O time gaúcho teve uma grande melhora a partir da entrada do atacante Ferreira, que classificou como "pequena" a vantagem paulista por conta de o gol fora de casa não ser usado como critério de desempate.

"Perdemos por detalhes. Eles acharam um gol na bola parada, um escanteio, quando o nosso time estava melhor no jogo. É uma vantagem pequena. Vamos trabalhar essa semana para a partida de volta e aproveitar que não tem gol fora. Um gol nos coloca novamente na briga. Temos que ouvir o que o Renato (Gaúcho) tem para nos passar e irmos focados para a segunda partida", analisou o jogador, que entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Maicon e deu nova dinâmica ao time.

Os dois times voltam a se encontrar no próximo domingo, às 18 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras jogará por um empate, enquanto que o Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols para ser campeão no tempo normal. Vitória gaúcha por apenas um gol leva a decisão aos pênaltis.