Destaque do Inter, Aránguiz diz: 'Não sei me posicionar'

Desde que chegou ao Internacional no início do ano, o chileno Charles Aránguiz se tornou unanimidade. Um dos grandes destaques da equipe, conquistou o torcedor e o técnico Abel Braga, que não esconde a importância dele para que seu esquema tático funcione. Mas o jogador revelou nesta quinta-feira que o que é apontado como uma de suas grandes qualidades, na verdade é uma deficiência.

"Isso de jogar pelo gramado inteiro, em várias posições, acontece porque eu não sei me posicionar", declarou o jogador em entrevista ao site da Fifa. "Eu andei aprendendo um pouco, principalmente aqui no futebol brasileiro, mas eu sou um jogador muito desordenado. Eu nunca sei bem se estou em uma posição boa para atacar ou não, então estou sempre pelo campo todo."

Aránguiz, no entanto, garantiu ter evoluído desde sua chegada e disse que Abel é o grande responsável por isso. "O Abel volta e meia me chama a atenção, porque ele quer que eu volte pela direita e eu estou pela esquerda. Ele sabe que eu sou meio desordenado, mas eu melhorei muito."

O curioso é que Aránguiz avaliou ter melhorado neste fundamento justamente quando seu protagonismo no Inter diminuiu. Desde o retorno da Copa do Mundo, na qual atuou pela seleção chilena, o volante alternou bons e maus momentos e não repetiu o grande papel que vinha desempenhando no primeiro semestre. Em certo momento, o aproveitamento do time gaúcho com o jogador em campo chegou a ser de 88% dos pontos, mas caiu desde então.