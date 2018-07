Destaque do Palmeiras, Lucas sonha com chance na seleção

O capitão do Palmeiras começou a sonhar com uma convocação para a seleção brasileira. O lateral-direito Lucas afirmou nesta quarta-feira, em Porto Alegre, onde jogo pela Copa do Brasil, que aposta nas boas atuações e nas assistências para ganhar uma chance com o técnico Dunga nas futuras chamadas para defender a equipe.

O jogador se viu com mais chances depois de nesta semana o lateral Rafinha, do Bayern de Munique, pedir para não ser mais convocado. "Ficamos sempre na expectativa. Minha cabeça é voltada para o Palmeiras agora. Se eu for coroado com uma convocação, ficaria muito feliz", disse Lucas.

Outros jogadores da posição, como Danilo, do Real Madrid, e Daniel Alves, do Barcelona, estão lesionados. Em Porto Alegre, Lucas teve a oportunidade de ser acompanhado de perto por Dunga, que foi ao estádio acompanhar a partida.

O lateral foi novamente decisivo para o time na última quarta-feira, ao dar a assistência para Rafael Marques marcar de cabeça e igualar o placar contra o Inter. O jogo no Beira-Rio terminou 1 a 1 e na próxima semana as duas equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque, quando decidem vaga na semifinal do torneio.