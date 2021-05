Destaque do Palmeiras, Gustavo Scarpa crê em jogo aberto em final no Morumbi

Jogador do Palmeiras com mais jogos, participação em gols e assistências na temporada e o atleta que mais deu passes para gols entre todos os jogadores da Série A do Brasileirão em 2021, Gustavo Scarpa acredita que o jogo com o São Paulo que definirá o campeão paulista no domingo, no Morumbi, será mais aberto em relação ao primeiro, que terminou sem gols no Allianz Parque e ficou marcado por ter sido um duelo truncado, em que os defensores levaram a melhor sobre os atacantes.

"Quinta foi um jogo de duas equipes que se conhecem e têm respeito uma pela outra. Então, por isso, foi um confronto fechado, com os dois times com receio de se expor e sair. Mas acredito que qualquer gol que saia no Morumbi acabará abrindo o jogo e espero que seja nosso e que saibamos atuar da melhor forma para sairmos campeões", opinou o meio-campista.

O Palmeiras confia em seu bom desempenho atuando fora de casa na temporada. O time alviverde está invicto como visitante, com nove vitórias e três empates em 12 jogos. Para ser campeão estadual pelo segundo ano consecutivo, precisa vencer o São Paulo na casa do adversário.

"O fato de não ter torcida acaba não tendo tanta diferença, é um lugar próximo, não será uma viagem longa. Mas todo time tem uma força maior dentro de casa e a gente precisa estar atento. Tenho certeza de que nossa equipe tem muita qualidade e capacidade para fazer um grande jogo, e vamos em busca de defender o título e ser bicampeão estadual", afirmou o jogador.

Scarpa participou de 12 gols do Palmeiras nesta temporada. Foram quatro bolas na rede e oito assistências, este que é um número recorde na própria trajetória do meio-campista no Palmeiras. Além disso, nenhum outro atleta do elenco tem precisado de tão poucos minutos em campo para participar diretamente de um gol. No caso dele, são 77 de média para cada bola na rede. Em bom momento, ele vive a expectativa de ser eleito o craque do Campeonato Paulista.

"Estou feliz com os meus números individuais na atual temporada, mas, no fim das contas, o mais importante são as atuações coletivas e, claro, os títulos para o Palmeiras. É bacana eu estar desempenhando um bom futebol na minha posição de origem. É a primeira vez que tenho uma sequência nesta posição aqui e isso acaba facilitando. Espero que eu consiga continuar ajudando", disse.

Desde que chegou ao Palmeiras, em 2017, Scarpa soma 27 gols e 25 assistências em 135 partidas. Apesar das atuações de destaque, ele é reserva do time de Abel Ferreira. Raphael Veiga é o titular na armação das jogadas. No entanto, pode ser uma arma importante para a equipe ganhar do rival no Morumbi e faturar o título estadual.