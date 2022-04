Destaque do Palmeiras na Copinha, Endrick marca dois em jogo da seleção sub-17

Grande destaque da Copa São Paulo de Juniores com a camisa do Palmeiras, o jovem atacante Endrick agora brilha também com a amarelinha. Ele foi o responsável pelos dois gols da seleção brasileira sub-17 no empate por 2 a 2 com a Holanda, pelo Torneio de Montaigu, na França.

Em sua estreia oficial na equipe sub-17, o atacante de apenas 15 anos marcou um gol em cada tempo. Aos 36 minutos da etapa inicial, buscou o empate para o Brasil em cobrança de pênalti. No segundo tempo, quando a seleção estava novamente atrás no placar, anotou o segundo após deixar para trás dois zagueiros. Ele ainda criou outras boas chances de gol, inclusive com um belo voleio nos primeiros 45 minutos de jogo.

Endrick apareceu para o mundo do futebol em janeiro deste ano. O atacante se destacou com os belos gols e lances decisivos com a camisa do Palmeiras na Copinha. Além de ajudar o time paulista a levantar o troféu pela primeira vez, ganhou três prêmios individuais, entre eles o de Craque da Copinha e o Prêmio Dener, de gol mais bonito da competição.

A empolgação em torno do jovem atacante foi tal que teve torcedor do Palmeiras que pediu o garoto na lista de inscritos do Mundial de Clubes da Fifa, disputado em fevereiro. O técnico Abel Ferreira vetou por considerar o jogador jovem demais e até brincou que Endrick iria viajar, mas seria de férias, para a Disney, nos Estados Unidos.

Com 15 anos, o atacante não pode ser inscrito pelo Palmeiras nos torneios organizados pela CBF, como Brasileirão e Copa do Brasil, e pela Conmebol, caso da Copa Libertadores. Ele só vai poder assinar seu primeiro contrato de atleta profissional em julho, quando completar 16 anos.