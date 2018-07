Destaque do Santos, Lucas Lima desabafa e rebate críticas da torcida

Melhor jogador em campo na vitória do Santos sobre o Vasco, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o meia Lucas Lima desabafou ao fim do jogo. Criticado após a derrota para o Coritiba, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 20 diz que não se abate com as críticas e assume a responsabilidade por suas atuações.

"O jogador tem que provar dentro de campo, no dia a dia. Não vou ser o melhor do mundo, vou continuar com os pés no chão. Quando perde sempre acham um culpado. Assumo minha responsabilidade quando jogo mal, não precisa A ou B me criticar. Hoje foi um dia bom", desabafou Lucas Lima.

Um dos destaques contra o time do Rio de Janeiro, o volante Renato lamentou o gol sofrido no final do jogo, aos 50 minutos, mas destaca o bom resultado conseguido na Vila Belmiro, que dá boa vantagem à equipe na partida de volta, no dia 21 de setembro, às 21h45, no Rio de Janeiro.

"Ficamos um pouco irritados (com o gol do Vasco). Sabemos que é importante para eles (por causa do critério de gols marcados fora de casa). Poderíamos ter feito até o quarto gol. A Copa do Brasil é complicada. Fizemos o dever de casa. A equipe deles é experiente. Enfrentamos de novo só no dia 21 de setembro. Temos tempo para trabalhar. Agora, vamos nos concentrar no Campeonato Brasileiro, porque temos jogo contra o Figueirense (domingo, às 11h, na Vila Belmiro)", afirmou o capitão santista.