Destaque do Santos, Ricardo Oliveira cobra renovação

O Santos tem um desafio extra na decisão do Campeonato Paulista. Além do Palmeiras, o clube também luta para evitar que os problemas externos atrapalhem a preparação do time comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. O maior deles é o futuro de Ricardo Oliveira, que tem contrato até o término do Paulistão e espera definir a sua situação até semana que vem.

"A renovação está perto de acontecer entre os dois jogos (da decisão). Seria bom até para não perder o foco na final", disse o atacante, artilheiro do Estadual com 10 gols. Ele admite a possibilidade de jogar em um rival do Santos. "Saem notícias sobre outros clubes, que posso ir embora... Temos a final e não é bom falar de um assunto que deveríamos ter resolvido", completou.

Um dos clubes que estariam interessados no jogador é o Palmeiras, mas o diretor de futebol, Alexandre Mattos, já garantiu que tudo não passa de boato. O São Paulo avisou que só fará proposta ao atacante caso ele encerre as negociações com o Santos. Ricardo Oliveira chegou ao Santos no início do ano com um salário baixo e contrato curto, como se fosse um teste. O sucesso no Estadual fez com que ele se valorizasse bastante e despertasse o interesse de diversos clubes brasileiros.