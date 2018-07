Destaque do São Paulo, Thiago Mendes sonha com vaga na seleção

O destaque do São Paulo no fim da temporada 2015 tem sonhos ambiciosos para o novo ano. O volante Thiago Mendes terminou o Campeonato Brasileiro em alta, começou 2016 marcando gol e agora projeta como objetivos pessoais conquistar títulos pelo clube e até chamar a atenção do técnico Dunga para uma vaga nas convocação da seleção brasileira.

O jogador fez o primeiro gol da equipe no ano ao decretar a vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, em amistoso no Paraguai. "Projeto títulos para 2016. O ano passado terminou bem, mas não ganhamos nada. Quero terminar bem, com títulos de expressão pelo São Paulo e chegar à seleção brasileira", afirmou nesta quarta-feira o jogador de 23 anos.

Revelado no Goiás, Thiago Mendes chegou ao clube no começo de 2015 e após passar o primeiro semestre na reserva, chegou à condição de titular na reta final da temporada. O técnico Juan Carlos Osorio apostou nele e descobriu um volante versátil, que corre bastante e gosta de ajudar o ataque. O jogador pode marcar dois gols no ano passado, fora outro na estreia em 2016.

A diretoria também aposta nele e em dezembro comprou mais 40% dos direitos econômicos do volante. Agora, o São Paulo detém 80% e vê em Thiago Mendes uma potencial alternativa de negociação futura com outras equipes. "Ainda tenho que trabalhar bastante. Vou procurar começar do zero novamente, ganhar títulos e se Deus quiser, vou conseguir chegar à seleção brasileira", comentou.

Thiago Mendes disse admirar o futebol dos concorrentes na seleção Elias e Ramires, além de garantir que o São Paulo, graças às contratações, está mais forte e perto de realizar o seu objetivo pessoal de conquistas de títulos. "Trouxemos reforços e vamos trabalhar bastante para chegar aos nossos objetivos neste ano."