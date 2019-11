Destaque do São Paulo, Antony é observado pelo Borussia Dortmund

O atacante Antony, do São Paulo, está na mira do Borussia Dortmund, da Alemanha. Representantes do clube alemão estiveram na noite de quinta-feira no Morumbi para acompanhar o jogador durante a partida contra o Vasco. Foi justamente Antony o autor do gol da vitória do São Paulo por 1 a 0.

Antony vem se destacando nesta temporada. Ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, marcando quatro gols. No elenco profissional, o atacante soma 43 jogos e cinco gols em 2019. Ele ainda defendeu a seleção brasileira no Torneio de Toulon, marcou dois gols e conquistou o título.

Na janela de transferências do meio deste ano, o São Paulo recusou uma proposta de 20 milhões de euros (mais de R$ 85 milhões na época) do Manchester City, da Inglaterra. Logo em seguida, o clube renovou o contrato do atacante até junho de 2024, com multa rescisória de 50 milhões de euros (atualmente mais de R$ 230 milhões).

Após adotar a postura de manter os jogadores no meio do ano, o São Paulo precisará vender nesta próxima janela de transferências. O clube registrou déficit de R$ 76,5 milhões entre janeiro e agosto e precisa equilibrar as contas.

Antony tem 19 anos e é monitorado por outros clubes europeus. O Borussia Dortmund já havia iniciado conversas para contratar o atacante antes de enviar representantes ao Morumbi na última quinta-feira.