Destaque do São Paulo, Antony lança livro digital sobre sua trajetória no clube

Destaque do São Paulo na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, dois meses depois, titular do time profissional que chegou ao vice do Campeonato Paulista, o atacante Antony lançou na noite de segunda-feira o e-book "Da superação a um sonho real" sobre a sua trajetória no clube do Morumbi.

O livro digital, produzido pela 4ComM Marketing & Career Management, empresa responsável pela carreira do jogador, mostra os principais momentos da carreira do jogador de 19 anos por meio de fotos emblemáticas do atleta. "De campeão da Copa São Paulo a titular do profissional do São Paulo. Mas vocês sabiam que estive na lista de dispensa da base do clube por três vezes antes de chegar até aqui?", questionou o atacante nas redes sociais na divulgação da publicação.

A publicação traz um prefácio do meia Lucas Moura, hoje no Tottenham e um dos ídolos da história recente do São Paulo. "Minha vida mudou muito nos últimos meses, muita coisa aconteceu e só tenho de agradecer. Agradecer minha família, meus amigos e, principalmente, os meus fãs. E esse material é uma forma de deixá-los ainda mais próximos de mim. Foi feito pensando neles", ressaltou Antony. O e-book, disponível para vendas no link https://sun.eduzz.com/117860, custa R$ 14,90.

Antony será titular na partida desta quarta-feira, às 21h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Após a vitória sobre o Botafogo, na estreia, ele vai continuar formando o ataque com Alexandre Pato e Everton.