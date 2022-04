Destaque do São Paulo contra o Juventude, Reinaldo festeja reação: 'Empate bom'

Rogério Ceni vem utilizando seus atletas experientes no time alternativo do São Paulo. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Reinaldo mostrou ao treinador que pode voltar ao time titular ao ser decisivo na reação diante do Juventude, pela Copa do Brasil, ao buscar o 2 a 2 após sair em desvantagem de dois gols. Com assistência e gol, o jogador comemorou a igualdade no Alfredo Jaconi.

"Feliz pelo empate, não era o que a gente esperava aqui, mas saindo com 2 a 0, empatar é bom", afirmou o lateral-esquerdo, que perdeu a posição para o jovem Welington, ao Prime Video após o término da partida.

Rogério queria voltar com vantagem para a decisão do Morumbi, mas pela situação do jogo, os são-paulinos acabaram deixando o gramado com extrema satisfação após o empate, em pênalti batido com perfeição por Reinaldo, aos 48 minutos do segundo tempo.

"A gente estava dando muito espaço para a equipe deles. No intervalo o professor (Ceni) conseguiu mostrar onde era o encaixe. Encaixamos no segundo tempo e mostramos o que é nossa equipe, que vem jogando, colocando a bola no chão e buscando o gol sempre", concluiu Reinaldo.

Além do gol de empate, foi do lateral, ainda, o cruzamento para o zagueiro Arboleda anotar seu terceiro gol com o time alternativo. Ambos lutam para convencer Ceni que já podem voltar aos 11 preferidos do treinador.

O São Paulo joga mais uma vez fora de casa no sábado, pelo Brasileirão. Visita o Red Bull Bragantino, de quem vem sofrendo nos compromissos e levou 4 a 3 no Paulistão.