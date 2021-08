Destaque do São Paulo, Rigoni lamenta o empate com Fortaleza no final

Enquanto esteve em campo, o atacante Rigoni foi o diferencial do São Paulo no duelo com o Fortaleza, que acabou empatado, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Morumbi, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Autor dois gols, o argentino não economizou críticas ao time após o apito final.

"A verdade é que tínhamos a partida resolvida num momento e não soubemos controlar de uma forma inteligente. Terminamos empatando uma partida que nos daria tranquilidade, mas bem, agora é seguir, corrigir os erros e jogar a volta com mais inteligência", disse artilheiro são-paulino na competição, com cinco gols.

"(Faltou) um pouco de concentração, de agressividade, jogar até o final com a mesma intensidade. São erros que vamos ter que melhorar, trabalhar para não cometer outra vez", afirmou Rigoni, substituído por Luciano aos 37 minutos da etapa final.

As duas equipes voltam a se enfrentar em 15 de setembro, no Castelão. Antes, no fim de semana, o São Paulo vai até Caxias do Sul para encarar o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Fortaleza recebe o Cuiabá.