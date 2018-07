Destaque do Tottenham, Harry Kane renova até 2020

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com aquele que vem sendo seu principal jogador na temporada 2014/2015. O atacante Harry Kane, de apenas 21 anos, assinou novo vínculo por cinco anos e meio, até o meio de 2020, e encerrou qualquer possibilidade de negociação para outro clube neste último dia da janela para transferências na Europa.

Prata da casa, Kane teve dificuldade para se firmar entre os profissionais do Tottenham e foi emprestado em quatro oportunidades, para Leyton Orient, Milwall, Norwich e Leicester City. Com a má fase de outros atacantes, como Soldado e Adebayor, teve oportunidades nesta temporada e não decepcionou, tendo anotado já 20 gols em 2014/2015.

"Têm sido ótimos seis meses. Estou realmente muito feliz com como as coisas estão. Este contrato é um outro trampolim e espero que isso me incentive para ficar ainda melhor", declarou o jogador ao site do clube. "Adoraria que os fãs continuassem cantando meu nome e espero que eu continue indo bem em campo para que sigamos bem como time."

Kane havia renovado seu contrato em agosto, mas a inesperada ascensão na atual temporada fez o Tottenham correr para garantir um novo vínculo, com maiores salário e multa de rescisão, antes que algum dos principais clubes do continente pudesse tentar tirá-lo de Londres.

"Eu tenho só 21 anos e tenho muito futebol pela frente. Eu vou manter meus pés no chão e continuar trabalhando para o time e o clube. Estou no Tottenham desde que tenho 11 anos e sempre amei o clube. Estou aqui há 10 anos agora e espero que haja muitos dias bons pela frente", comentou.