Destaque do Uruguai na Copa da Rússia, meia Laxalt acerta com o Milan

Um dos destaques da seleção do Uruguai na Copa do Mundo, o meia Diego Laxalt foi contratado pelo Milan nesta sexta-feira, último dia da janela de transferências da Itália. O jogador estava na Genoa, pelo qual marcou quatro gols em 34 jogos na última temporada europeia, somando todas as competições disputadas pela equipe de Gênova.

O tradicional clube de Milão não revelou os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa italiana apontou que o clube desembolsou 14 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões). Um valor extra de 4 milhões de euros deverá ser pago pelo Milan por como eventual bônus em caso de metas alcançadas pelo jogador.

Laxalt, então pouco conhecido, se destacou na seleção uruguaia no Mundial da Rússia. Depois de ganhar uma chance do técnico Oscar Tabárez na lateral-esquerrda, ele não saiu mais da equipe titular. Os uruguaios foram eliminados pela França, que veio a ficar com o título mundial, na fase de quartas de final.

Outro reforço confirmado pelo Milan foi o do atacante Samu Castillejo, que estava no Villarreal. Foram seis gols marcados pela equipe espanhola na última temporada. A dupla de reforços se junta ao volante francês Tiemoué Bakayoko, anunciado também nesta semana por empréstimo, e ao atacante Gonzalo Higuaín, que chega também por empréstimo, junto à Juventus.

Em sentido contrário, o brasileiro Gabriel Vasconcelos, revelado pelo Cruzeiro, foi vendido ao Perugia, da segunda divisão italiana. O atacante colombiano Carlos Bacca foi para o Villarreal e o atacante italiano Gianluca Lapadula se transferiu para o Genoa.

Ainda nesta sexta, o atacante Gervinho acertou com o Parma, após jogar por dois anos no futebol chinês. Ele tem passagens por Roma e Arsenal e assinou contrato de três anos com o clube italiano.

De volta à primeira divisão do futebol italiano, o Frosinone confirmou o atacante Joel Campbell, da Costa Rica. Ele estava no Arsenal desde 2011. Já a Atalanta contratou por empréstimo o lateral-direito argentino Emiliano Rigoi, que estava no St. Petersburg.