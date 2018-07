Destaque do Vasco, Marlone acerta com o Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Uma das principais revelações da última edição do Campeonato Brasileiro, o meia Marlone deixou o Vasco e vai reforçar o Cruzeiro em 2014. A transação foi confirmada pelo clube campeão brasileiro na noite de segunda-feira e o garoto de 21 anos é o segundo novo nome confirmado no elenco celeste para a próxima temporada.

Os direitos econômicos e federativos do jogador foram adquiridos por um grupo de investidores, que repassou Marlone ao Cruzeiro. E, de acordo com o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, as tratativas demoraram porque os mineiros quiseram que o Vasco, que estava de mãos atadas na negociação, também saísse satisfeito.

"O Cruzeiro estava esperando os investidores negociarem com o Vasco. Apesar de o Vasco ter uma situação de multa pré-definida, o Cruzeiro exigiu que este jogador só viesse se fosse feita uma composição onde o Vasco estivesse absolutamente satisfeito. No final das contas, o Cruzeiro conseguiu com que ficasse bom para o Vasco também", explicou o dirigente, em entrevista à Rádio Itatiaia. Alguns atletas do Cruzeiro devem desembarcar, por empréstimo, em São Januário.

Inicialmente o Cruzeiro havia informado que esse grupo de investidores é que havia procurado o clube mineiro para colocar Marlone na Toca da Raposa. Em seu site oficial, porém, o Cruzeiro agora diz que o jogador teve diversas propostas e que foi ele quem escolheu se transferir para campeão brasileiro.

Antes, o Cruzeiro já havia anunciado o lateral-esquerdo Miguel Samudio, da seleção do Paraguai e que estava no Libertad. Com Marlone, já são dois reforços para a Libertadores. Leandro Guerreiro, porém, vai sair.