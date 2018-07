Destaque em amistoso, Philippe Coutinho comemora chance

O meia Philippe Coutinho foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira na vitória sobre o Panamá por 2 a 0, na noite deste domingo, nos Estados Unidos. Com a missão de substituir Douglas Costa, cortado por lesão muscular na semana passada, o jogador do Liverpool ganhou elogios de Dunga por ter tentado as jogadas individuais para furar o bloqueio defensivo dos panamenhos.

"Tivemos grandes oportunidades, poderíamos ter feito mais gols. Fizemos o que o professor pediu. A tendência é melhorar. Estou feliz com a oportunidade de ser titular", afirmou o meia após a vitória em Denver.

Coutinho finalizou - poderia ter feito um gol logo no início do jogo -, buscou o drible e reeditou as boas atuações que o levaram a ser admirado no futebol inglês. Mas afirmou que o bom jogo coletivo da seleção é mais importante que a titularidade individual.

"O mais importante é que faço parte de um grupo em que todos têm condições de atuar. A seleção brasileira está acima de tudo, sendo titular ou não", declarou o meia do Liverpool.