Destaque em empate com Santos, Ygor Catatau valoriza estreia pelo Vasco

O Vasco foi à Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e conseguiu importante empate, por 2 a 2. Um dos destaques da equipe visitante foi o atacante Ygor Catatau.

O jogador tem passagem por Boa-MG e Barra da Tijuca-RJ, mas é cria do Madureira-RJ, clube pelo qual marcou três gols em 11 partidas do Campeonato Carioca. Estreando com a camisa cruzmaltina, não marcou gol, mas foi eleito pela Rede Globo, dona dos direitos de transmissão do Brasileirão, como o melhor jogador da partida.

"Estou muito feliz. Nunca passou na minha cabeça que, na minha estreia, eu seria eleito o melhor em campo. Agradeço a galera, a torcida de casa, a Deus e ao Vasco pela oportunidade. Estou muito feliz", declarou o jogador de 25 anos, ainda no gramado.

Com o resultado, os visitantes foram aos 11 pontos. Além disso, os comandados de Ramon Menezes têm um confronto a menos, já que o jogo com o Palmeiras, na primeira rodada, foi adiado - os paulistas decidiram (e venceram) o título paulista na ocasião.

A equipe volta a campo já no final de semana, pela oitava rodada do Brasileirão. No domingo, às 18h, o Vasco recebe o Athletico-PR, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).