Destaque em treino, Mancuello se diz pronto para ajudar o Flamengo

"Não sei se sou titular. O treinador é quem escolhe. O importante é o que fizemos hoje. Jogar da maneira como jogamos, ganhando ritmo. É bom até para a garotada. Mostro para o treinador que quero ajudar, que quero jogar", declarou.

Enfim regularizado, Mancuello deverá estrear oficialmente no confronto da próxima quarta-feira, quando o Flamengo duela com a Portuguesa em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. A tendência é que ele comece no banco e entre no decorrer do confronto, até porque não deve ter condições físicas de atuar por 90 minutos.

"Estou com muita gana e vontade de vencer com os meus companheiros. Não sei se vou aguentar os 90 minutos, mas fizemos um trabalho de preparação muito bom. Espero começar a jogar e que saia tudo bem", afirmou.