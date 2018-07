Destaque em vitória, Chiquinho agradece a Cristóvão Borges

Autor de duas assistências, Chiquinho foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o América-RN, por 3 a 0, quarta-feira à noite, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta, ele comemorou a atuação e agradeceu a chance dada pelo técnico entre os titulares.

"Quero agradecer ao Cristóvão (Borges) por estar me passando confiança e pelas oportunidades que está me dando. É uma disputa difícil para entrar no time. Temos excelentes jogadores. Estou dando meu máximo para ajudar o Fluminense, tanto no meio de campo quanto na lateral. É importante estar jogando para desenvolver meu melhor e ir procurando, aos poucos, meu espaço na equipe", declarou.

O jogador, que chegou a ser titular da lateral esquerda no início da temporada, nunca escondeu sua preferência por atuar no meio-campo, e foi nesse setor que ele acabou fazendo a diferença na partida e quarta-feira. "O Cristóvão me dá a chance de jogar na minha posição de origem, que é o meio. Mas estarei sempre tentando ajudar o time, independentemente da posição em que estiver atuando", afirmou.