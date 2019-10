Destaque em vitória, Fernando Miguel celebra 'reconstrução' do Vasco

O Vasco ganhou do Internacional, fora de casa, neste domingo, por 1 a 0, no Beira-Rio, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que o triunfo fora de casa, os jogadores do time carioca comemoraram a sequência de três vitórias consecutivas na competição e o novo momento vivido por todos.

Com 37 pontos, o Vasco está 11 pontos distante da zona do rebaixamento, o que preocupava a equipe no início do Brasileirão. Destaque do time em Porto Alegre com uma ótima apresentação e com, pelo menos, três defesas decisivas no segundo tempo, o goleiro Fernando Miguel enalteceu a nova fase.

"Foi um jogo muito difícil e bastante sofrido. Independentemente de eu ter ido bem ou não, o importante foi ganhar. Estamos trabalhando para ajudar o time neste novo momento e fico feliz em participar dessa reconstrução do clube. Estou honrado em fazer parte disso", comentou, ainda em campo, ao receber prêmios por sua grande atuação.

A vitória deu fim a um longo jejum - o time carioca não vencia o Inter há 12 anos no Sul. O último triunfo havia sido em 2007, por 2 a 0. "Quebramos este paradigma de não vencer em Porto Alegre e acredito que temos trabalhado bem. Não podemos, porém, nos iludir. Temos muito trabalho pela frente", concluiu Fernando Miguel, por coincidência, gaúcho e revelado pelo rival Grêmio.

Autor do gol vascaíno, o atacante Marrony vislumbra, agora, a briga pela parte de cima da tabela. "Estou muito feliz pelo gol, mas o que vale é a vitória e a reação do time na tabela. Estamos subindo e poderemos pensar em algo melhor para o time até o final da competição" disse o atacante que agora divide com Yago Pikachu a artilharia do time na temporada com oito gols cada.

Para Pikachu, a vitória é um degrau a mais para o time carioca. "Estamos ganhando, estamos mais confiantes e os resultados estão entrando. Temos que aproveitar este bom momento e somar pontos cada vez mais."

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro será no sábado, diante do Ceará, às 17 horas, no Castelão.