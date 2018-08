Destaque em vitória, Lucas Lima exalta humildade para lidar com reserva

O meia Lucas Lima afirmou nesta quarta-feira lidar com naturalidade com a condição de reserva no elenco do Palmeiras. Mesmo depois de ter entrado no segundo tempo e feito os gols do time na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador destacou que tem procurado manter a tranquilidade e ser humilde para encarar a atual situação.

O camisa 20 só foi titular com o técnico Luiz Felipe Scolari quando o Palmeiras poupou os principais jogadores. Desde então, Lucas Lima apenas entrou no segundo tempo. "A gente trabalha para ser titular. Venho trabalhando com humildade para respeitar meus companheiros. Quando se está no banco, não pode ter vaidade", disse o jogador, autor de gols aos 32 e aos 42 minutos do segundo tempo.

O jogador preferiu não elogiar os próprios gols e citou ter sido ajudado por Dudu, autor do passe no primeiro gol, e pela dicas de Felipão para aprimorar as cobranças de falta. "O Dudu deu um passe perfeito, sem comentários a visão de jogo dele. No segundo gol, essa bola quem cobra para fazer assim é o professor, ele sempre pede para bater forte a bola em direção ao gol, porque se passa da barreira, fica difícil para o goleiro", afirmou.

Lucas Lima brincou que ao entrar no time e fazer dois gols, amenizou a frustração da torcida pelo pênalti perdido por Dudu. O atacante teve o chute defendido por Saulo. Foi a quinta cobrança consecutiva desperdiçada pelo Palmeiras nesta temporada. "Estamos em uma sina com os pênaltis, infelizmente. Mas pelo menos não fez falta", afirmou o meia - o atacante errou a cobrança quando já ganhava por 1 a 0.