Destaque em vitória sobre o Corinthians, Aranha contém euforia na Ponte

Vencer o líder Corinthians por 1 a 0, no último domingo, em Campinas, não iludiu os jogadores da Ponte Preta, que voltaram aos treinamentos nesta terça-feira após um dia de folga. De forma geral, o grupo mantém ligado o sinal de alerta e tem como principal objetivo livrar o time da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o time campineiro ocupa a 17.ª posição e no próximo domingo vai enfrentar o Bahia, pela 32.ª rodada, em Salvador (BA).

O goleiro Aranha, destaque na última vitória, pede que o time não se iluda com o triunfo, já que o campeonato está muito equilibrado. "A vitória nos deixou em uma condição um pouco melhor para depender apenas dos nossos resultados. Isso é o mais importante. O campeonato está muito equilibrado e muito difícil para todo mundo, você ganha do líder e perde para o lanterna. Temos que manter o foco. Não achar o melhor quando vai bem, mas quando a vitória não vem não pode deixar se abater", afirmou o jogador, um dos líderes do grupo.

O técnico Eduardo Baptista já avisou que vai manter a sua filosofia de alterar o time somente em caso de necessidade. O volante Wendel, machucado, deve ser substituído por Jadson, que volta de suspensão automática. No ataque, Léo Gamalho, recuperado de lesão, deve substituir Emerson Sheik, suspenso.

A maior dúvida é encontrar um substituto para o improvisado meia Danilo Barcelos, também suspenso. Os meias Claudinho e Léo Artur não agradaram quando tiveram chances. Tanto que é possível até aparecer algum volante no setor, talvez Jean Patrick ou Mendoza. Estas alternativas vão ser testadas durante os treinos da semana, antes de a delegação seguir para Salvador somente no sábado.