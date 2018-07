Destaque, Felipe Menezes busca vaga no Botafogo

"Nunca tive uma sequência de jogos, o que é importante. Fora isso cheguei no meio do Brasileiro e senti falta do meu melhor ritmo. Agora posso me preparar bem para estar pronto para a temporada e lutar pela titularidade", explicou o meia, que foi um dos reservas mais utilizados no Botafogo no ano passado.

Felipe Menezes está sendo testado no Botafogo como segundo volante pelo técnico Oswaldo de Oliveira, como aconteceu no jogo-treino contra o Boavista. O meia admitiu que não está acostumado a realizar esta função, mas ressalta que joga na posição que o treinador escolher.

"O Oswaldo pediu para eu jogar um pouco mais atrás, mas também chegando para finalizar. Algo parecido com o que faz o Renato. Nunca joguei assim, mas vou treinar e procurar aproveitar as oportunidades que surgirem. Se o treinador quiser estarei pronto para ajudar", revelou.

Oswaldo de Oliveira elogiou a atuação de Felipe Menezes e pode até escalá-lo no domingo contra o Resende, em duelo válido pela primeira rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. "O Felipe treinou muito bem essa semana. Venho procurando usá-lo em novas funções. É um jogador de muita qualidade e que tem evoluído muito desde que cheguei", analisou.

No duelo com o Boavista, o Botafogo atuou com os titulares no primeiro tempo, que terminou empatado por 0 a 0. A equipe foi escalada com: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Marcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Maicosuel, Elkeson e Andrezinho; Loco Abreu.

Os três gols saíram no segundo tempo, quando o Botafogo atuou com: Renan (Milton Raphael); Gabriel, Brinner, Matheus e Renan Lemos (Elber); Lucas Zen, Felipe Menezes, William (Jeferson) e Caio (Vitinho); Herrera e Alex (Cidinho). Por precaução, o atacante Jobson, que ainda cumpre suspensão por doping, não foi utilizado no jogo-treino.