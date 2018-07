Destaque ganês, Afful promete 'dar tudo' contra Portugal

Autor do cruzamento preciso que resultou no gol de André Ayew no empate por 2 a 2 com a Alemanha, no último sábado, 21, na Arena Castelão, em Fortaleza, o lateral-direito Harrison Afful ainda exibiu um vigor físico impressionante, correndo muito durante todo o confronto válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

Após o duelo, o jogador admitiu que o resultado poderia ter sido melhor para a equipe africana, que teve boas chances de sair de campo como vencedora e jogou um belo futebol. Agora, porém, o atleta promete forte empenho diante de Portugal, na rodada final desta chave, na próxima quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.

"Lamentavelmente não conseguimos ganhar hoje. Teria sido ótimo vencer. Mas nos esforçamos bastante em campo e jogamos muito bem contra uma seleção do nível da Alemanha. Ainda temos um jogo e vamos dar tudo de nós para conseguir vencer. Se não nos classificarmos, não será por falta de esforço", afirmou Afful, em entrevista ao site oficial da Fifa, publicada neste domingo, 22.

E o lateral destacou que o seu estilo aguerrido sempre foi um fator marcante de sua carreira como jogador. "É parte de mim. Se não fizesse isso, não seria eu. Sou rápido desde pequeno e sempre gostei de estar com a bola, então sempre que estou perto dela quero pegá-la. Além disso, gosto muito dos meus companheiros e do meu país, então nunca deixaria de dar o meu máximo para ajudá-los", enfatizou.