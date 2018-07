Destaque na Copa do Brasil, Everton pede para jogar no Flamengo

Um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Santos, pela Copa do Brasil, o meia-atacante Everton pediu ao técnico Zé Ricardo nesta sexta-feira para não ser poupado no duelo deste domingo, contra o São Paulo, em rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio luso-brasileiro.

Apesar de fazer mistério, o treinador esboçou poupar alguns titulares no fim de semana. Ele está preocupado com a sequência de jogos da equipe nestas últimas semanas. Na quarta-feira que vem, o time carioca vai enfrentar o Palestino, no Chile, em busca de vaga nas oitavas de final da Copa sul-americana.

"Não quero ser poupado não", disse o jogador, nesta sexta, em tom de brincadeira. "A gente sabe que o calendário é muito duro", ponderou o autor de um dos gols do Flamengo sobre o Santos na vitória por 2 a 0, na quarta-feira.

Ao mesmo tempo em que pede para jogar, Everton admite que o elenco do Flamengo vem ganhando reforços nas últimas semanas para poder enfrentar várias competições ao mesmo tempo. "Temos Geuvânio e Everton Ribeiro para deixar o grupo mais competitivo", apontou.

Inclusive, Everton poderá jogar pela primeira vez ao lado de Everton Ribeiro no domingo. "Vai ser bom jogar com meu xará pela primeira vez. É jogador de muita qualidade, experiente. Que ele possa ajudar nossa equipe", projetou o meia-atacante.

O duelo com o São Paulo será disputado na nova casa do Flamengo, na Ilha do Governador. Desde que estreou lá no Brasileirão, o time manteve o 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos. "No ano passado foi mais difícil. Jogamos em Brasília, outros lugares. A nossa casa é muito importante, torcedor apoia muito. Vai ser fundamental", declarou.