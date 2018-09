Destaque na vitória da Espanha, Rodrigo cobra imprensa e pede que elogiem De Gea

Destaque da vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Inglaterra neste sábado, o atacante Rodrigo saiu em defesa de De Gea, bastante criticado na Copa do Mundo da Rússia. O brasileiro naturalizado espanhol pediu aos jornalistas que agora elogiem o goleiro do Manchester United.

"O De Gea nos salvou hoje (sábado). Acho que é sempre importante fazer boas atuações e espero que agora sejam iguais nas críticas a seu favor", disse. Rodrigo deu uma assistência e marcou um gol no triunfo em Wembley, válido pela primeira rodada do Grupo 4 da Liga das Nações.

O goleiro espanhol se destacou especialmente no segundo tempo, quando fez ao menos três defesas que garantiram a vitória de sua seleção. "É um estádio complicado de jogar contra a Inglaterra. É um grande rival. Fizemos uma grande partida e conseguimos buscar o empate depois de ter saído atrás. No segundo tempo recuamos um pouco, deveríamos ter buscado o gol. Mas felizmente o De Gea teve uma grande atuação", prosseguiu o centroavante do Valencia.

Em relação a sua atuação em campo, Rodrigo foi mais modesto. "Todos trabalhamos para jogar. Foi um bom começo, não só pelo gol, mas falando por toda equipe. Conseguimos o resultado em um campo especial", disse.

A Espanha agora se prepara para receber a Croácia, na terça-feira, pela segunda rodada da chave que é válida pela Liga A, onde estão as principais seleções europeias. Na Liga A, o primeiro de cada grupo avança à semifinal, enquanto o último é rebaixado à Liga B. Existem quatro Ligas no total.