Destaque na vitória do Internacional, Nonato lamenta gol sofrido nos acréscimos

Destaque do Internacional na goleada sobre o São José-RS por 4 a 1, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho, o volante Nonato não deixou o gramado totalmente satisfeito por conta do gol sofrido já nos acréscimos do segundo tempo.

"A equipe foi muito bem, principalmente na primeira etapa, mas ficamos chateados pelo gol sofrido. A gente queria passar mais um jogo sem ser vazado. Mas foi uma vitória e uma boa apresentação do nosso time", disse Nonato, que marcou dois gols neste domingo.

O volante se mostrou favorável à paralisação do Campeonato Gaúcho por conta da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Uma decisão deve ser tomada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta segunda-feira. "A gente alerta as pessoas para se cuidarem porque isso é muito sério. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas nós jogadores queremos que pare. Seria melhor para todo mundo", afirmou.

O técnico Eduardo Coudet também comentou sobre a possibilidade do Estadual ser parado e deixou claro que o futebol precisa ficar em segundo plano neste momento. "Creio que isso é o de menos (se a paralisação seria boa para o time). Estamos lidando com uma coisa muito mais séria do que se vai prejudicar ou ajudar nosso time", opinou o argentino.

O Internacional ainda não perdeu no segundo turno do Campeonato Gaúcho e está na liderança isolada do Grupo A, com sete pontos em três rodadas.