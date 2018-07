Destaque no Brasileirão, Apodi fica na Chapecoense

Após assegurar a permanência na elite do futebol nacional sem grandes sustos, a Chapecoense acertou nesta segunda-feira a permanência de um dos seus destaques no último Campeonato Brasileiro. O clube catarinense anunciou a permanência do lateral-direito Apodi para a próxima temporada.

Na Chapecoense desde o início de 2015, Apodi chamou a atenção pela sua velocidade e foi peça-chave do time no Brasileirão. No torneio, ele disputou 34 jogos e marcou quatro gols, ajudando a sua equipe a terminar o torneio em 14º lugar, com cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Diante das suas boas atuações, Apodi despertou o interesse de outros clubes, como o Botafogo. Além disso, a imprensa portuguesa chegou a publicar que o Sporting estava monitorando o lateral-direito. Em 2016, porém, ele vai permanecer na Chapecoense após acertar a renovação do seu contrato.

A Associação Chapecoense de Futebol comunica a renovação de contrato do atleta Apodi. Posted by Associação Chapecoense de Futebol on Segunda, 28 de dezembro de 2015

Apodi, de 29 anos, iniciou a sua carreira profissional no Vitória, tendo se transferido para o Cruzeiro em 2008. O lateral, porém, não conseguiu se firmar no clube mineiro, rodando para várias equipes desde então, até se destacar pela Chapecoense no ano passado.