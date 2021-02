Destaque do Brasileirão e cobiçado por outros times, Vina renova com o Ceará até 2024

Fazendo uma campanha acima das expectativas no Campeonato Brasileiro, o Ceará renovou o contrato do principal jogador da equipe: o meia-atacante Vina, de 29 anos, assinou um novo acordo, válido até 2024. O anterior ia até o fim de 2021. Segundo a imprensa cearense, o jogador receberá salário de R$ 500 mil.

Vina tem 22 participações em gols no Campeonato Brasileiro, sendo 13 gols marcados e nove assistências - o meia lidera neste quesito entre todos os times do torneio. Por conta disso, atraiu interesse de diversos times, sendo que a maioria dos rumores o ligava a uma transferência para o Corinthians. Na temporada, Vina tem 23 gols e 19 assistências.

O Ceará também anunciou nesta quarta as renovações de outros dois meiocampistas que vem sendo importantes para o time: Fabinho e Fernando Sobral. Na terça, o clube já havia anunciado a permanência do técnico Guto Ferreira, que, além da boa campanha no Brasileirão, levou o time à conquista da Copa do Nordeste na temporada atual.

O Ceará tem 46 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 12ª colocação. A equipe ainda tem chances remotas de conseguir uma vaga na próxima Libertadores, mas está bem perto de assegurar uma na Copa Sul-Americana, no que seria sua segunda participação no torneio (a primeira foi em 2011). Nas últimas duas rodadas, o Ceará enfrenta os já rebaixados Coritiba e Botafogo.