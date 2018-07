Destaque no fim da Série B, Júnior Timbó deixa Lusa

A informação foi confirmada pelo próprio jogador em seu Twitter nesta segunda-feira. De acordo com ele, não houve um acerto entre as partes, mas Júnior Timbó preferiu agradecer a todos na Portuguesa pelo apoio recebido no ano passado.

"Quero esclarecer que infelizmente não faço mais parte da equipe da Portuguesa. Não renovamos o contrato para a temporada 2012. Desde já, quero agradecer a Portuguesa e aos torcedores lusitanos no qual guardo profunda admiração", postou o meia.

MAIS PAULISTÃO - Se na Portuguesa o dia foi de baixas, no Guarani a segunda-feira foi de boas notícias. O meia Fabrício já acertou e a novela envolvendo o atacante Roger parece estar perto de um final feliz para ambas as partes.

Para que Roger seja anunciado como novo reforço do Guarani resta apenas a assinatura do contrato, já que o Kashiwa Reysol-JAP aceitou pagar parte do salário do atacante. Se a contratação for confirmada, ele deverá ser apresentado no máximo até quinta-feira.

Quem já acertou com o clube campineiro foi o experiente meia Fabrício, que tem 32 anos e estava sem clube desde que deixou o América-MG após o Brasileirão do ano passado. Ele fez parte do elenco vice-campeão da Copa Libertadores pelo Atlético-PR em 2005. Na ocasião, o time paranaense perdeu para o São Paulo na decisão e o jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti na final.