Destaque no Paulistão, Geuvânio renova com o Santos

SANTOS - No Santos desde 2009, só agora, aos 21 anos, Geuvânio conseguiu espaço no time principal. Ganhou a camisa 10, fez valer a honraria, e acabou reconhecido pelo bom começo de temporada que está fazendo no time da Vila Belmiro. Nesta quarta-feira, renovou seu contrato com o clube até 31 de dezembro de 2017.

Natural de Ilha das Flores, no Sergipe, Geuvânio começou a aparecer no elenco principal do Santos em 2011. No ano seguinte, chegou a receber chances, mas não se firmou. Emprestado para o Penapolense para jogar o Paulistão 2013, assumiu a titularidade do Santos nas primeiras oportunidades que ganhou, já na reta final do Brasileirão.

Neste ano, foi titular em todos os 10 jogos do Paulistão, marcando três gols. "O Geuvânio é mais um menino em que nós acreditamos muito, sabemos que tem um grande potencial porque ele tem mostrado isso no dia a dia dos treinamentos e nos jogos", elogiou André Zanotta, superintendente de esportes do Santos.

O garoto também comemorou o acerto. "É motivo de muita alegria para mim, eu sempre trabalhei muito forte para que esse dia chegasse e finalmente ele chegou. Estou muito feliz em renovar meu contrato com o Santos e é uma honra vestir essa camisa muito importante."