Destaque no Rio, Viña diz que Palmeiras agora está mais forte no Brasileirão

Destaque do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo uruguaio Viña deixou o gramado demonstrando muito otimismo quanto ao momento vivido pela equipe paulista.

"Estamos muito fortes. Acho que fomos evoluindo e pegando confiança dentro de campo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil e no Brasileirão. Acredito que o Brasileirão é onde estávamos um pouquinho mais fracos em relação à concorrência, mas agora estamos muito bem", disse o lateral em entrevista à TV Globo.

Com o resultado positivo, o Palmeiras emendou a sexta vitória consecutiva, sendo três delas pelo Brasileirão. Além dos triunfos sobre Atlético Goianiense, Atlético-MG e Vasco pela Série A, o time alviverde também já havia derrotado o Tigre, da Argentina, pela Copa Libertadores e o Red Bull Bragantino, duas vezes, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o técnico português Abel Ferreira não poderá contar com Viña nos próximos jogos. Convocado para defender a seleção do Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o lateral-esquerdo é desfalque certo pelo menos no jogo de ida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, e diante do Fluminense, pelo Brasileirão, no sábado.

Como já estaria de fora da próxima rodada, Viña aproveitou a partida deste domingo para levar o terceiro cartão amarelo no Brasileirão. Desta forma, ele cumprirá a suspensão durante o período de viagem com o Uruguai e voltará "zerado" para a sequência palmeirense na principal competição nacional. "Feliz por ir para a seleção e de lá vou acompanhar os meus companheiros, que vão dar o máximo aqui", finalizou.

FELIPE MELO - Além de Viña, Abel Ferreira provavelmente não contará com o volante Felipe Melo. E o afastamento pode ser maior, a depender da gravidade da lesão sofrida neste domingo pelo camisa 30.

O capitão palmeirense deixou o campo carregado pelos companheiros e calçando uma bota ortopédica no pé esquerdo, após um choque feio com o meia vascaíno Neto Borges durante o segundo tempo. De acordo com o clube, Felipe Melo passará por exames após a viagem de volta a São Paulo.

Como Abel Ferreira já havia realizado as cinco substituições, o Palmeiras precisou se segurar com um homem a menos a partir dos 35 minutos da etapa complementar.