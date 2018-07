Destaque no Santos, Gabigol está 'atado' ao Barcelona, diz jornal

Destaque do Santos em 2014, Gabriel pode ter seu futuro encaminhado a curto prazo na Europa. De acordo com publicação do jornal catalão Sport desta quarta-feira, em sua reportagem de capa, o atacante de 18 anos, que é o artilheiro da equipe praiana no Campeonato Brasileiro, com 5 gols, pode ser uma espécie de "outro Neymar" para o Barcelona.

O encaminhamento do acordo pode ter origem na transferência de Neymar ao Barcelona, ocorrida no ano passado. O jornal relata que em uma das controversas cláusulas da contratação do atacante da seleção brasileira existia o acordo de que o clube espanhol tivesse preferência na hora de negociar com três jogadores do Santos, inclusive já tendo pago previamente 7,8 milhões de euros (R$ 23 milhões) ao clube brasileiro. As opções de compra seriam Victor Andrade, que já deixou o time paulista rumo ao Benfica, de Portugal; Giva, que vem sendo pouco aproveitado na Vila; e Gabigol, o Gabriel, que vem chamando a atenção no clube paulista e, agora se sabe, também da comissão técnica do Barcelona.

O jornal espanhol destaca ainda que o atacante surpreende mesmo tendo 1,76 metro de altura e 68 kg, e afirma que a forma de atuar do garoto, uma espécie de falso camisa 9, se encaixa "perfeitamente" no estilo de jogo do time espanhol. Alguns olheiros da equipe foram observá-los no Torneio De Alcúdia, onde Gabriel esteve com a seleção brasileira Sub-20.

Mesmo tendo uma espécie de acordo com o Barcelona, Gabriel não deve sair do Santos tão cedo. Em entrevista ao Sport, o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, deseja segurar o atacante até 2016 no time praiano. "Nossa intenção é firmar um contrato de 3 ou 4 anos. Como Gabigol é muito jovem, desenhamos um plano de carreira para ele ficar no Santos até os Jogos Olímpicos do Rio e depois decidiremos sobre seu futuro", disse o empresário, que também esteve envolvido nas negociações com Neymar.

O objetivo de Wagner Ribeiro é renovar o acordo com o Santos agora, uma vez que Gabriel tem contrato com o clube até setembro de 2015. A cláusula de rescisão do jogador está avaliada em 50 milhões de euros (R$ 148 milhões), sendo que a família do atleta receberia 40% dos direitos econômicos. Além de um novo contrato, o agente e o presidente do clube, Odílio Rodrigues, estão negociando os direitos de imagem da jovem promessa.