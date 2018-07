Destaque no time do Santos, Gabriel fica na reserva na seleção sub-17

COTIA - A seleção brasileira sub-17 está concentrada em Cotia, onde se prepara para o Mundial sub-17, mês que vem nos Emirados Árabes Unidos, e deve ter o jogador mais famoso do elenco fora do time titular. Gabriel, atacante do Santos, não vem treinando entre os titulares do técnico Alexandre Gallo e deve ser reserva na estreia da equipe no dia 17, contra a Eslováquia.

Conhecido pelo apelido de Gabigol, por ser artilheiro nas categorias de base do Santos, o jogador não desfruta na seleção do mesmo espaço que já conquistou no clube, onde tem atuado como titular em alguns jogos. Gabriel já não participou da campanha no Sul-Americano sub-17, realizado em abril, na Argentina. A base da equipe tem sido mantida nos treinos desde a última sexta-feira, quando a seleção se reuniu em Cotia para iniciar a reta final de preparação para o Mundial.

Segundo o técnico Gallo, Gabriel só passou a ser lembrado na seleção sub-17 porque mudou de postura e passou a ser mais dedicado e discreto. O treinador sempre ressalta o discurso de comprometimento do elenco, fator que foi preponderante para a traumática eliminação da seleção sub-20 na primeira fase do Sul-Americano deste ano. O resultado negativo motivou a troca da comissão técnica e a chegada de Gallo ao cargo.

A seleção sub-17 tem treinado no 4-3-3 e tem o seguinte time titular: Marcos (Fluminense); Auro (São Paulo), Lucas (São Paulo), Eduardo (Inter) e Abner (Coritiba); Gustavo (São Paulo), Danilo (Vasco) e Nathan (Atlético-PR); Caio Rangel (Flamengo), Mosquito (Atlético-PR) e Boschilia (São Paulo).