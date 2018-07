Destaque no Villarreal, atacante Nilmar passará por cirurgia no joelho no Brasil

SÃO PAULO - O Villarreal informou nesta quarta-feira que o atacante brasileiro Nilmar precisará passar por uma cirurgia no joelho direito. O clube espanhol não deu detalhes da lesão e nem do tempo de recuperação, mas revelou que a operação será feita no Brasil, pelo médico José Luiz Runco, que trabalha no Flamengo e na seleção brasileira.

No passado, Nilmar já teve duas lesões graves no joelho - uma em cada um -, mas o problema atual não parece ser tão sério. Segundo o Villarreal, ele precisará passar por uma artroscopia por causa das "dores no menisco". O clube, no entanto, não anunciou nem a data da cirurgia, limitando-se a dizer que será "nos próximos dias".

O médico do Villarreal, José Manuel Tello, viajará ao Brasil para acompanhar a cirurgia. E Nilmar tem previsão de retorno para a Espanha no dia 6 de janeiro, quando começará a recuperação dentro do próprio clube espanhol. Nesta temporada, o atacante brasileiro tem sido um dos destaques do time, já com 10 gols marcados.