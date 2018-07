Destaque nos amistosos, Hyoran ganha força na luta pela titularidade no Palmeiras

O meia Hyoran foi um dos jogadores que melhor aproveitaram a excursão do Palmeiras pela América Central. Nos três amistosos da equipe no Panamá e na Costa Rica, o meia fez quatro gols, incluindo três em uma única partida, e ganhou força na briga por uma vaga no time titular do técnico Roger Machado.

"Foi muito boa a nossa excursão toda, o trabalho que a gente tinha planejado foi cumprido. Tudo ocorreu da melhor forma, como a gente imaginava. Estou muito feliz pelos jogos que fiz lá, me senti bem. Fico mais feliz ainda pela união do grupo, que conseguiu se unir, a estadia foi boa e isso a gente vai poder levar durante o segundo semestre para conquistar os objetivos", afirmou o jogador em entrevista nesta terça-feira.

Das três partidas amistosas que o time alviverde fez no continente, uma certamente não sairá da memória do jogador de 25 anos. A goleada por 6 a 0 sobre a Liga Alajuelense, da Costa Rica, que teve participação fundamental de Hyoran. O meia marcou três vezes e levou a bola do jogo de recordação.

"Foi um momento marcante para mim, primeira vez que fiz três gols. Quis trazer de lembrança a bola para guardar e com certeza ela vai ter um lugar especial na minha casa. É algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida", disse.

As boas atuações não se restringem aos amistosos. Antes da pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o técnico Roger Machado sofreu com desfalques no setor ofensivo em razão de suspensões e lesões e apostou em Hyoran. O meia teve sequência como titular contra Grêmio, Ceará e Flamengo, além do clássico contra o São Paulo, em que saiu do banco para ser fundamental para vitória por 3 a 1, conquistada de virada. Com a saída de Keno para o futebol do Egito, a tendência é que Hyoran se consolide entre os titulares.

"Desde quando comecei a ter sequência, eu vinha de uma confiança muito boa. Consegui manter isso, fazer bons jogos, treinar forte. Agora, é continuar nessa batida com assistências ou gols. Os jogos deram confiança para continuar fazendo um bom ano", declarou.

O Palmeiras segue seu cronograma de treinos nesta semana antes de voltar a campo. O primeiro compromisso na retomada do calendário após o Mundial da Rússia será o clássico contra o Santos, marcado para o dia 19, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A partida é válida pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.