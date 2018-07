Destaque nos desarmes do Vasco, William Oliveira fala em aprimorar passe

O Vasco não vive bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos, o time ocupa a segunda colocação na tabela de classificação com 58 pontos, a três de distância do líder Atlético Goianiense. Em meio à fase ruim, um jogador no clube tem se destacado.

Titular nos três dos últimos quatro jogos, o volante William Oliveira foi o mais efetivo no fundamento desarme. Nenhum outro jogador do elenco roubou mais bolas que ele nos duelos contra Londrina, Paraná e Avaí.

"Não tem nenhum segredo para fazer desarmes, apenas trabalhar, como venho fazendo, e ficar atento. Eu sempre vou fazer o melhor para a ajudar o Vasco. Fico feliz por receber elogios do Jorginho, uma pessoa que tem sido muito importante na minha evolução como jogador. Como ele disse, tenho que melhorar meu passe, não errar tanto, e venho me empenhando para isso. Na pegada, me sinto seguro e tranquilo", disse o volante.

William Oliveira foi contratado pelo Vasco há cinco meses junto ao Madureira. O volante foi revelado pelo São Gonçalo-RS e também teve passagem pelo Doze-ES. Aos 24 anos, ele faz um balanço positivo do seu período no time carioca.

"Fico feliz não só por estar jogando, mas por fazer parte desse grupo. Esse tempo jogando no Vasco tem sido muito importante para mim. Estou tendo a chance de conviver com jogadores experientes e venho aprendendo muita coisa com eles. Vou seguir dando o meu máximo para ajudar o Vasco a conquistar bons resultados", concluiu.

William Oliveira deve ser titular novamente no duelo do Vasco no próximo sábado contra o Brasil, de Pelotas (RS), fora de casa, pela 34.ª rodada da Série B. A preparação para a partida começa com os treinos nesta segunda-feira.