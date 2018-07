Destaque, Valdivia festeja até pancadas levadas em jogo do Palmeiras

SÃO PAULO - Destaque na vitória deste domingo do Palmeiras sobre o Bragantino na estreia pelo Campeonato Paulista de 2012, o meia Valdivia deixou o campo satisfeito com o comportamento do elenco alviverde em Bragança Paulista. Em entrevista ainda no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid, ele avaliou que as dificuldades encontradas pela equipe no interior paulista já eram aguardadas e manteve as esperanças da torcida de voltar a conquistar títulos nesta temporada.

"As expectativas estão dentro do esperado e o mais importante é que conseguimos a vitória e os três pontos", afirmou Valdivia. "Espero que esse ano a gente possa conquistar algum título", complementou.

Mesmo sem ter marcado gol na vitória por 2 a 1 sobre o adversário, o chileno foi aplaudido pelos torcedores palmeirenses, já que participou das principais jogadas de destaque da equipe paulistana na partida, sendo que deu belo passe para o gol do Maikon Leite. Contente com o próprio desempenho, Valdivia comemorou até as faltas duras que sofreu durante o jogo.

"Tomei soco e muita pancada, mas isso me deixa feliz, porque tudo isso vem acompanhado de bom futebol. Se estão batendo é porque estou jogando bem. O problema seria se não ficassem preocupados em me parar", comentou.

Outro jogador importante na vitória contra o Bragantino foi o lateral-direito Cicinho, que chamou a atenção para a raça e a disposição do elenco alviverde durante a partida. "A equipe foi bem e entrou disposta a vencer o jogo. Brigamos o tempo todo. Eles empataram, mas nós mostramos que temos reação e isso exalta o quanto nossa equipe é forte para brigar pelo título", opinou.

De acordo com o lateral, Valdivia foi o grande responsável pela estreia vitoriosa do Palmeiras no Paulistão. "Ele jogou demais. Se precisar marcar para o Valdivia correr livre, a gente dá um gás maior e marca, porque vale a pena. O homem é fera", disse Cicinho.