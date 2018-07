Destaques da base do Vasco iniciam trabalho em busca de espaço para 2017

A temporada 2016 acabou para o Vasco com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas para alguns jogadores o trabalho visando 2017 já começou. Alguns dos destaques da base do clube realizam trabalho físico no Caprres nestas últimas semanas do ano para chegar na pré-temporada em janeiro com condições de brigar por espaço entre os profissionais.

"O ano de 2016 foi de bastante aprendizado para mim. Comecei jogando como titular do profissional, não tive a sequência que desejava e desci para o sub-20 para me manter com ritmo de jogo. Infelizmente, me machuquei no final do ano. Hoje me sinto bem, estou totalmente recuperado, agradeço ao pessoal do Caprres por isso. Esse período de treinamentos tem sido importante para que eu chegue na pré-temporada em condições de lutar por meu espaço", declarou o meia Mateus Vital.

O jogador é considerado uma das grandes promessas do Vasco, mas não correspondeu nas oportunidades que teve no time principal. Por isso, a ordem é voltar mais forte em 2017. É o mesmo que buscam outros dos maiores nomes da base do clube, como Andrey e Caio Monteiro, que também já iniciaram os trabalhos no Caprres.

"Aprendi muita coisa no profissional e vivi experiências incríveis nessa temporada. Foi bastante gratificante ter a chance de estar ao lado de grandes craques, como o Nenê, o Andrezinho e o Rodrigo. Eles me passaram muita coisa ao longo do ano. Estar aqui treinando me deixa feliz, pois estou fazendo o que amo ao lado de grandes amigos. Em relação ao ano que vem, vamos buscar fazer uma excelente pré-temporada para termos um ano vitorioso. Quero deixar uma boa impressão para o professor Cristóvão (Borges) para ajudar o Vasco a conquistar o tricampeonato carioca", comentou Andrey.