Destro garante vitória da Roma e quase é expulso

ROMA - Depois de empatar o clássico contra a Lazio pelo Italiano, levar 3 a 0 do Napoli e ser eliminada da Copa da Itália, a Roma reagiu neste domingo. Jogando em casa, com parte do Estádio Olímpico fechado por uma punição por ações de racismo da torcida, o time romano contou com dois gols de Destro para vencer a Sampdoria por 3 a 0 pela 24.ª rodada do Italiano.

O centroavante, aliás, quase foi expulso pelas comemorações. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Florenzi bateu escanteio da direita, Destro subiu no segundo pau e abriu o placar. Na comemoração, tirou a camisa e levou o cartão amarelo.

No segundo tempo, aos 12, anotou o terceiro dos romanos, depois de receber assistência de Gervinho. Novamente Destro esboçou tirar a camisa, mas se lembrou a tempo e só colocou a mesma na boca. Cartão vermelho só para Gastaldello, zagueiro da Sampdoria expulso já no fim do jogo. De falta, aos 9 minutos do segundo tempo, Pjanic havia feito o segundo da Roma.

Com o resultado, os romanos foram a 54 pontos, ainda a nove da líder Juventus. A Roma, porém, tem um jogo a menos. Em terceiro, o Napoli tem 50. Já a Sampdoria é apenas a 12.ª colocada, com 28 pontos, a 11 da briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.