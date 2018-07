Desunião dos clubes mata as chances de Andrés na eleição da CBF

SÃO PAULO - A falta de união entre os clubes inviabiliza a candidatura de um nome ligado às agremiações. Essa é a opinião de dirigentes ouvidos pelo Estado. A avaliação é que um presidente da CBF com raízes em um clube poderia fazer uma administração mais voltada a interesses próprios do que no bem comum. É por essa razão que a candidatura de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e atual responsável pelas obras do estádio do clube, em Itaquera, não decolou.

Assim, é consenso que o futuro presidente da CBF virá de alguma federação. Marco Polo del Nero, da Paulista, lidera a corrida do atual grupo que está no poder, enquanto Francisco Novelletto, da Gaúcha, surge como principal nome da oposição.

Independentemente do escolhido, uma coisa é certa: os clubes deverão ter mais participação no dia a dia da CBF. “Estou chegando agora, mas a CBF precisa ouvir mais os clubes”, avisa o presidente da Chapecoense, Sandro Luiz Pallaoro.

Depois que o seu clube garantiu o acesso à Série A e, consequentemente, passou a fazer parte do colégio eleitoral da CBF, Pallaoro foi convidado a participar da festa de fim de ano da entidade, realizada segunda-feira em um hotel em São Paulo cujo diária mais barata custa R$ 1.400. O dirigente aproveitou o evento para fazer as suas primeiras reivindicações. “Falei para o Marco Polo e o Marin que a CBF precisa das federações e dos clubes, e vice e versa. Junto com os atletas, temos de sentar e entrar em um consenso. Não adianta cada um puxar para um lado. A CBF ficou muito tempo fechado.”

Ele também pede revisão na distribuição de verbas da entidade. “Se por um lado Flamengo, Corinthians e Santos são clubes que têm de receber mais, sem os clubes menores não se faz campeonato”, critica.

Além de dar mais voz aos atletas dentro da administração, é possível também que o futuro presidente da CBF chame algum representante dos clubes e um ex-jogador de destaque para fazer parte da direção. Seria uma maneira de atender ao Bom Senso e diminuir as críticas de que a entidade está distante da realidade do futebol brasileiro.