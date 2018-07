Devido a câncer, argentino fica afastado do futebol por 6 meses

Após acertar sua ida ao Atlético de Madrid, o jogador do San Lorenzo, Ángel Correa, deve ficar seis meses afastado dos gramados. De acordo com o jornal Olé, o presidente do clube argentino, Matías Lammens, confirmou em reunião nesta quarta-feira que foi diagnosticado câncer em um dos ventrículos (câmara do coração que bombeia o sangue) do jogador.

O meia, visto como um dos jogadores argentinos mais promissores dos últimos anos, foi operado em Nova York e viajou para Madri, onde fará a sua recuperação sob os cuidados do Departamento Médico do clube espanhol. Mesmo assim, Atlético e San Lorenzo optaram por suspender a transferência de Correa até que novos exames sejam realizados para saber as reais condições de saúde do atleta.

Em princípio acreditava-se que a recuperação poderia ser mais rápida. Porém, o jogador de 19 anos só deve voltar aos gramados em 2015 para se recuperar por completo e não sofrer sequelas. A doença foi detectada em 28 de maio, quando o jogador foi realizar exames médicos na Espanha antes de assinar contrato com o Atlético.