Deyverson antecipa saída do Palmeiras e brinca: ‘Voltarei para perturbar vocês’

O atacante Deyverson se despediu do Palmeiras com homenagens na tarde desta quarta-feira. Em decisão de comum acordo, ele antecipou a despedida, mesmo com vínculo contratual válido até 30 de junho, e está liberado para procurar outra equipe, conforme informou o clube. Na hora de dizer adeus, o jogador esbanjou descontração, característica que o fez cair nas graças da torcida palmeirense.

“Quero agradecer a todos palmeirenses, estafe, diretoria e pessoas que trabalham aqui pelo carinho e dedicação que tiveram comigo, não só comigo, mas com os meus companheiros também. O clube é muito profissional, muito humano e muito coração. Saio daqui como palmeirense. Não é uma despedida, é um até logo. Quem sabe, não sabemos o dia de amanhã, só pertence a Deus. Pode ter certeza de que nas férias voltarei para perturbar mais um pouquinho vocês”, afirmou.

O atacante de 31 anos foi homenageado pelo vice-presidente palmeirense Paulo Buosi por causa dos gols históricos que marcou vestindo a camisa alviverde. Além de ter garantido o título do Campeonato Brasileiro de 2018, contra o Vasco, fez o gol do tricampeonato da Libertadores, na final diante do Flamengo, em 2021.

“Quando você chegou em 2017 ao Palmeiras, nós nos emocionamos com a sua história de vida. Um garoto humilde, que vendia salgadinhos nas ruas e muito jovem foi para a Europa com o sonho de virar jogador de futebol. Hoje, cinco anos depois, todos nós temos muito orgulho de dizer que você fez parte da nossa história”, disse Buosi. “Nós nunca esqueceremos daquele gol em São Januário em 2018, que nos garantiu o decacampeonato brasileiro. Nunca esqueceremos dos seus gols em clássicos estaduais e teremos para sempre na memória aquele 27 de novembro de 2021, em Montevidéu”, completou.

Deyverson recebeu uma placa comemorativa e uma camisa enquadrada e personalizada com o número de jogos feitos por ele. Além disso, assistiu a um vídeo especial que relembrou os seus momentos mais marcantes durante a passagem pelo clube alviverde. O atacante deixa o Palmeiras após 144 jogos, 31 gols, dez assistências e quatro títulos, como terceiro maior artilheiro do time na era dos pontos corridos do Brasileirão.