Deyverson chora após marcar gol da vitória: 'Sabia que poderia dar mais'

Autor do gol que deu a vitória ao Palmeiras sobre o Vasco, neste domingo, no Allianz Parque, Deyverson se emocionou após a partida. O atacante, contratado no meio da temporada passada, não vinha realizando boas partidas e foi criticado por parte dos torcedores.

"Fico sem palavras. Não estava em um bom momento, mas meus companheiros me apoiaram sempre. Sabia que poderia dar mais. Recebi muitas críticas, hoje é Dia dos Pais, então quero agradecer a Deus, meu pai, minha mãe, meus amigos e minha esposa. Estou emocionado, porque eu sei o momento que passei", disse o jogador, emocionado.

O gol marcado contra o Vasco foi o primeiro de Deyverson nesta temporada. Ele ainda não marcou pela Libertadores.

"A torcida critica, é normal, e hoje foi dia de desabafar, pedir desculpas. Sempre tento levar para o lado da alegria, da felicidade. Fiquei sete meses sem jogar, e pude aproveitar a oportunidade e ajudar o Palmeiras", completou.