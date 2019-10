Deyverson conta com a concorrência em baixa para se manter como titular no Palmeiras

Um dos jogadores mais contestados do atual elenco do Palmeiras, Deyverson foi titular na partida contra o Botafogo e, embora não tenha feito uma grande atuação, deve se manter no time para a partida diante da Chapecoense, na quarta-feira. O técnico Mano Menezes já adiantou que pretende mantê-lo no time, enquanto aguarda pela recuperação de Luiz Adriano e não parece confiar, por enquanto, nas outras opções.

"O Deyverson se movimentou bem, ajudou a equipe e se movimentou na frente. Vamos controlar aquela ansiedade de querer fazer mais do que precisa. Ele é jovem e isso é comum nos jovens. Essa é uma posição que não permite ansiedade, mas sim leitura, posicionamento e tranquilidade para fazer o gol. Ele pode fazer isso porque é um jogador que entrega bem", disse o treinador, reforçando a confiança no jogador.

O apoio, entretanto, não parece ser o mesmo por parte dos torcedores. No jogo com o Botafogo, Deyverson e Diogo Barbosa foram os únicos jogadores que tiveram o nome vaiado quando o sistema de som anunciou a escalação das equipes. Durante a partida, cada erro do atacante era motivo de muitos xingamentos e protestos e quando ele foi substituído por Henrique Dourado, a torcida fez festa.

Mas um motivo que ajuda a explicar a insistência de Mano por Deyverson é a falta de opção. Luiz Adriano ainda não ter previsão para retornar aos gramados, após sofrer contusão no músculo posterior da coxa direita. Borja tem, segundo Mano, um 'comportamento mais passivo'. E Henrique Dourado ainda não tem ritmo de jogo. Ele está voltando a jogar, após ficar sete meses em recuperação de uma fratura na tíbia direita. Ele reestreou pelo Palmeiras no sábado.