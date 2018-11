Deyverson e Felipão serão julgados segunda-feira pelo STJD

O atacante Deyverson, o técnico Luiz Felipe Scolari e o diretor de futebol Alexandre Mattos serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na segunda-feira, no Rio de Janeiro, pelas polêmicas do jogo Palmeiras e Ceará. O julgamento será realizado pela Primeira Comissão Disciplinar às 11 horas.

Deyverson vai responder por jogada violenta por ter sido expulso aos 46 minutos do primeiro tempo da partida vencida pelo Palmeiras por 2 a 1. A pena pode variar entre uma e seis partidas de suspensão. Felipão e Mattos serão julgados por conduta contrária à ética ao desrespeitarem a arbitragem. Felipão corre risco de suspensão por um a seis jogos, enquanto o dirigente pode ser suspenso por 15 a 180 dias.

Após o fim da partida, os dois questionaram a expulsão de Deyverson e os cartões amarelos. "É mesmo? Ah, não acredito. Só eu perdi? Parece até que tinham lista pronta. Parece que tinha uma lista pronta. Tenho um grupo de trabalho muito bom. Vai prejudicar, sim. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vai prejudicar. Volto a afirmar: todo mundo sabe”, disse o treinador.

Do lado do Ceará, o clube foi enquadrado por atraso, o técnico Lisca responderá por ofender a arbitragem e o auxiliar Márcio Henrique por desrespeitar os árbitros. Os dois correm risco de suspensão de um a seis jogos. O julgamento seria realizado na última segunda-feira, mas foi adiado a pedido do clube nordestino.