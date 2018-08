Deyverson exalta Felipão: 'Ele me deu mais oportunidades'

O atacante Deyverson, no Palmeiras, apontou o técnico Luiz Felipe Scolari como um dos responsáveis pelo bom momento vivido no clube. Com três gols nas duas últimas partidas em que participou, o jogador disse neste domingo, após bater o Vitória por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, que a chegada do treinador representou um diferencial para ele.

"Todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras me deram oportunidade de jogar. Mas o Felipão veio com outra característica e me deu mais oportunidades", afirmou o jogador em entrevista à TV Globo. Deyverson marcou duas vezes contra o Vitória (o outro foi de Dudu) e no último domingo, havia feito o gol do time no 1 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque.

O gol da semana passada foi o primeiro do atacante em partidas oficiais no ano e representou um alívio para quem recebia críticas. "O apoio da minha família também foi importante. Estou de parabéns pela vitória e pelo apoio dos meus companheiros", disse. O atacante tem agora quatro gols em 22 jogos no ano. Foram três anotados no Brasileiro e outro em amistoso.

"A equipe está de parabéns, soube administrar a partida. Dudu pode fazer o terceiro gol. No segundo tempo o time abaixou um pouco, mas pudemos mostrar que fisicamente estmaos muito bem. Vamos continuar mostrando futebol", comentou Deyverson, escolhido para ser o titular enquanto o colombiano Borja ficou só no banco de reservas e não foi acionado.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será a o Botafogo. O clube já vende 14 mil ingressos antecipados para a partida.