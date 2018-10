Deyverson festeja 'dia especial' e palmeirenses destacam vitória em confronto direto

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, no Pacaembu, teve o atacante Deyverson como destaque, com os dois gols marcados. A partida também serviu para o time alviverde deixar os gremistas ainda mais distantes da briga pelo título, algo que foi destacado pelos atletas ao final da partida. O artilheiro do dia deixou o gramado com a alegria redobrada.

"A equipe sempre me apoiou bastante, mesmo quando eu estava lesionado. Eu nunca falei nada, jogando ou não, e todos estão de parabéns. Não é momento do Deyverson. Meus companheiros tem me ajudado bastante. Hoje foi um dia especial", resumiu o atacante, que chegou aos sete gols no Campeonato Brasileiro.

O goleiro Fernando Prass lembrou que o Palmeiras conquistou seis pontos diante do Grêmio. O Palmeiras venceu por 2 a 0 em Porto Alegre e em São Paulo. "Vencer um concorrente direto é sempre importante. Vencemos lá e aqui e isso nos deixa em uma condição muito boa. Em pontos corridos, todo ponto é importante, mas ganhar de um time que briga pela mesma coisa que você, merece ainda mais destaque", analisou o palmeirense.

Um dos destaques da partida, o atacante Dudu reforçou o discurso de que o time precisa manter a cautela e não se empolgar com a liderança isolada e a sequência de bons resultados. "Faltam nove jogos para acabar o campeonato e não ganhamos nada ainda. Abrimos oito pontos do Grêmio e praticamente tiramos um time forte da briga. Estamos de parabéns, mas temos que manter os pés no chão", ressaltou.